Нардеп Устинова: Поставки вооружения Украине идут, отмен не было
Снабжение вооружения в Украину как шло, так и идет, несмотря на эмоциональные политические заявления. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила народная депутат и председатель комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения Александра Устинова.
"Никаких склонений, отмен не произошло", – подчеркнула она.
По словам нардепа, в Украину еще поступает помощь по программам USAI и еще немного осталось по PDA. Эти программы были утверждены Конгрессом США в прошлом году на сумму $60 млрд и сроки контрактов до 2026 года.
"По USAI на следующие несколько лет у нас достаточно стабильная будет [ситуация]. Могут ли они это отменить? Да, могут. Но пока об этом не было разговоров. Тем более что разрывать контракты со своими собственными производителями они точно не будут", – считает Устинова.
Однако, по ее мнению, США могут сказать, что стране нужно пополнять собственные запасы вооружения и забрать то, что должно ехать в Украину как помощь.
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