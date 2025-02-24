Нардеп Устинова: Поставки вооружения Украине идут, отмен не было

Александра Устинова (Фото: facebook.com/ustinova.alexandra)

Снабжение вооружения в Украину как шло, так и идет, несмотря на эмоциональные политические заявления. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила народная депутат и председатель комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения Александра Устинова.

"Никаких склонений, отмен не произошло", – подчеркнула она.

По словам нардепа, в Украину еще поступает помощь по программам USAI и еще немного осталось по PDA. Эти программы были утверждены Конгрессом США в прошлом году на сумму $60 млрд и сроки контрактов до 2026 года.

"По USAI на следующие несколько лет у нас достаточно стабильная будет [ситуация]. Могут ли они это отменить? Да, могут. Но пока об этом не было разговоров. Тем более что разрывать контракты со своими собственными производителями они точно не будут", – считает Устинова.

Однако, по ее мнению, США могут сказать, что стране нужно пополнять собственные запасы вооружения и забрать то, что должно ехать в Украину как помощь.