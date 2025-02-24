Нардепка Устінова: Постачання озброєння Україні йде, скасувань не було

Олександра Устінова (Фото: facebook.com/ustinova.alexandra)

Постачання озброєння в Україну як йшло, так і йде, попри емоційні політичні заяви. Про це кореспонденту LIGA.net повідомила народна депутатка та голова комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану Олександра Устінова.

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"Ніяких відмін, скасувань не відбулося", – наголосила вона.

За словами нардепки, в Україну ще надходить допомога за програмами USAI та ще трохи залишилося за PDA. Ці програми були затверджені Конгресом США минулого року на суму $60 млрд і термін контрактів до 2026 року.

"По USAI на наступні кілька років у нас досить стабільна буде [ситуація]. Чи можуть вони це скасувати? Так, можуть. Але поки що про це не було розмов. Тим паче, що розривати контракти зі своїми власними виробниками вони точно не будуть", – вважає Устінова.

Однак, на її думку, США можуть сказати, що країні потрібно поповнювати власні запаси озброєння, і забрати те, що мало б їхати в Україну як допомога.