Нардеп Вениславский: В Украине не планируют вводить электронные повестки

Нардеп подчеркнул, что не планируется введение электронных направлений на военно-врачебные комиссии

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В Украине не планируют вводить повестки для призывников через электронные кабинеты. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

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Нардеп утверждает – вопрос электронных повесток был дискуссионным во время работы над законопроектом о мобилизации.

В то же время, по его словам, конечная позиция была консенсусная – электронных повесток через электронные кабинеты не будет.

Кроме этого, Вениславский отметил, что также не планируется введение электронных направлений на военно-врачебные комиссии, ведь это не предусмотрено законом о мобилизации.

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно их вправе вручать не только военные ТЦК, но и представители военных администраций, местной власти и предприятий. Призывникам, которые обновили документы в приложении "Резерв+", все равно могут вручить повестку на улице.

9 июня в Минобороны заявили – в приложении "Резерв+" появится QR-код, который уровняет данные из электронного реестра и бумажный учетный документ.

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