Стефанчук заверил, что еще больше снижать призывной возраст не планируют
Верховная Рада не планирует снижать мобилизационный возраст, ни одна подобная инициатива не зарегистрирована в парламенте. Об этом на брифинге сообщил спикер Совета Руслан Стефанчук.
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"По состоянию на данный момент никаких официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в рамках субъектов законодательной инициативы не поступало", – сказал он.
Стефанчук добавил, что отдает себе отчет: война является "страшной математикой времени, оружия, финансов и человеческого ресурса". Спикер парламента напомнил, что Верховная Рада одобрила законодательные акты для того, чтобы сделать мобилизацию справедливой и чтобы людей прекратили "хватать на улице".
- В марте президенту Владимиру Зеленскому задали аналогичный вопрос. Он заявил, что иногда политические деятели, медийщики, блоггеры бессознательно "наигрывают врагу дезинформационно", распространяя ложную информацию, поэтому надо понимать, что есть официальные данные и законодательство, а "TikTok – не лучшая книга".
- 2 апреля Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет.
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