Стефанчук запевнив, що ще більше знижувати призовний вік не планують

Спікер парламенту заявив, що жодних таких заяв, звернень та пропозицій до Ради не надходило

Руслан Стефанчук (Фото: ОП)

Верховна Рада не планує знижувати мобілізаційний вік, жодна подібна ініціатива не зареєстрована у парламенті. Про це на брифінгу повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук.

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"Станом на зараз жодних якихось офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб’єктів законодавчої ініціативи не надходило", – сказав він.

Стефанчук додав, що усвідомлює: війна є "страшною математикою часу, зброї, фінансів та людського ресурсу". Спікер парламенту нагадав, що Верховна Рада схвалила законодавчі акти для того, щоб зробити мобілізацію справедливою й щоб людей припинили "хапати на вулиці".

У березні президенту Володимиру Зеленському поставили аналогічне запитання. Він заявив, що іноді політичні діячі, медійники, блогери несвідомо "награють ворогу дезінформаційно", поширюючи неправдиву інформацію, тому треба розуміти, що є офіційні дані та законодавство, а "TikTok – не найкраща книжка".

2 квітня Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років.

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