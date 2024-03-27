Зеленського запитали про мобілізацію до 25 років. Закликав вірити законам, а не TikTok

Зеленський зазначив, що треба вірити законодавству, а не блогерам, які іноді поширюють дезінформацію про мобілізацію

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Чоловіки немобілізаційного віку, які здобули науковий ступінь та планують вступати до університету для отримання вищого, не можуть бути мобілізованими не за власним бажанням. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови зі студентами на Сумщині.

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На зустрічі зі студентами Сумщини Зеленський відповів на запитання щодо мобілізації чоловіків, які закінчили бакалаврат чи магістратуру та планують здобувати вищий науковий ступінь, але протягом двох місяців у процесі вступу нібито позбавлені офіційного статусу студента.

"Головні принципи загальної мобілізації не змінювались з початку війни. Тобто якщо вони немобілізаційного віку, то вони ніяк не підпадуть під мобілізацію. Так діє закон", – заявив Зеленський.

Він зауважив, що зараз поширюється багато різної провокативної та неправдивої інформації про мобілізацію, спрямованої на розділення суспільства.

Зеленський зазначив, що іноді політичні діячі, медійники, блогери несвідомо "награють ворогу дезінформаційно", поширюючи неправдиву інформацію, тому треба розуміти, що є офіційні дані та законодавство, а "TikTok – не найкраща книжка".

Він нагадав, що Верховна Рада прийняла в першому читанні відповідний законопроєкт, що передбачає зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Але це ніяк не стосується молодших людей, наголосив президент.

26 березня нардеп Разумков заявив, що нібито у новому мобілізаційному законопроєкті є норма, яка дозволить мобілізувати людей з 18 років. Нардеп від "слуг" Здебський у коментарі LIGA.net назвав це "перекручуванням", бо новий проєкт вводить статтю, яка регулює військову підготовку.

назвав це "перекручуванням", бо новий проєкт вводить статтю, яка регулює військову підготовку. Того ж дня член комітету Федір Веніславський у коментарі LIGA.net підтвердив, що люди самостійно обиратимуть, коли проходити військовий вишкіл.

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