Зеленского спросили о мобилизации до 25 лет. Призвал верить законам, а не TikTok
Мужчины немобилизационного возраста, получившие научную степень и планирующие поступать в университет для получения высшего, не могут быть мобилизованы не по собственному желанию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время беседы со студентами Сумщины.
На встрече со студентами Сумщины Зеленский ответил на вопрос о мобилизации мужчин, которые закончили бакалавриат или магистратуру и планируют получать высшую научную степень, но в течение двух месяцев в процессе поступления якобы лишены официального статуса студента.
"Главные принципы всеобщей мобилизации не менялись с начала войны. То есть, если они немобилизационного возраста, то они никак не подпадут под мобилизацию. Так действует закон", – заявил Зеленский.
Он отметил, что сейчас распространяется много разных провокационной и ложной информации о мобилизации, направленной на разделение общества.
Зеленский отметил, что иногда политические деятели, медийщики, блоггеры бессознательно "наигрывают врагу дезинформационно", распространяя неправдивую информацию, поэтому надо понимать, что есть официальные данные и законодательство, а "TikTok – не самая лучшая книга".
Он напомнил, что Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект, предусматривающий уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Но это никак не касается младших людей, подчеркнул президент.
- 26 марта нардеп Разумков заявил, что якобы в новом мобилизационном законопроекте есть норма, которая позволит мобилизовать людей с 18 лет. Нардеп от "слуг" Здебский в комментарии LIGA.net назвал это "искажением", потому что новый проект вводит статью, регулирующую военную подготовку.
- В тот же день член комитета Федор Вениславский в комментарии LIGA.net подтвердил, что люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить военную обучение.
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