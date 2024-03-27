Зеленского спросили о мобилизации до 25 лет. Призвал верить законам, а не TikTok

Зеленский отметил, что нужно верить законодательству, а не блоггерам, иногда распространяющим дезинформацию о мобилизации

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Мужчины немобилизационного возраста, получившие научную степень и планирующие поступать в университет для получения высшего, не могут быть мобилизованы не по собственному желанию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время беседы со студентами Сумщины.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На встрече со студентами Сумщины Зеленский ответил на вопрос о мобилизации мужчин, которые закончили бакалавриат или магистратуру и планируют получать высшую научную степень, но в течение двух месяцев в процессе поступления якобы лишены официального статуса студента.

"Главные принципы всеобщей мобилизации не менялись с начала войны. То есть, если они немобилизационного возраста, то они никак не подпадут под мобилизацию. Так действует закон", – заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас распространяется много разных провокационной и ложной информации о мобилизации, направленной на разделение общества.

Зеленский отметил, что иногда политические деятели, медийщики, блоггеры бессознательно "наигрывают врагу дезинформационно", распространяя неправдивую информацию, поэтому надо понимать, что есть официальные данные и законодательство, а "TikTok – не самая лучшая книга".

Он напомнил, что Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект, предусматривающий уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Но это никак не касается младших людей, подчеркнул президент.

26 марта нардеп Разумков заявил, что якобы в новом мобилизационном законопроекте есть норма, которая позволит мобилизовать людей с 18 лет. Нардеп от "слуг" Здебский в комментарии LIGA.net назвал это "искажением", потому что новый проект вводит статью, регулирующую военную подготовку.

назвал это "искажением", потому что новый проект вводит статью, регулирующую военную подготовку. В тот же день член комитета Федор Вениславский в комментарии LIGA.net подтвердил, что люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить военную обучение.

Читайте также: Минобороны назвало ключевые пункты законопроекта о мобилизации и военной подготовке