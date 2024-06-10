Нардеп Веніславський: В Україні не планують вводити електронні повістки

Нардеп наголосив, що не планується запровадження електронних скерувань на військово-лікарські комісії

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В Україні не планують впроваджувати повістки для призовників через електронні кабінети. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

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Нардеп стверджує – питання електронних повісток було дискусійним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію.

Водночас, за його словами, кінцева позиція була консенсусна — електронних повісток через електронні кабінети не буде.

Окрім цього, Веніславський наголосив, що також не планується запровадження електронних скерувань на військово-лікарські комісії, адже це не передбачено законом про мобілізацію.

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватись цілодобово, їх мають право вручати не тільки військові ТЦК, а й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств. Призовникам, які оновили документи у застосунку "Резерв+", все одно можуть вручити повістку на вулиці.

9 червня у Міноборони заявили – у застосунку "Резерв+" з'явиться QR-код, який зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим обліковим документом.

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