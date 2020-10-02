Нардеп заявила о военной помощи Азербайджану. Кулеба попросил не играть чужими эмоциями

Глава МИД призвал делать взвешенные заявления и не поддаваться на провокации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал сдерживать эмоции и не провоцировать вражду, комментируя в Facebook слова нардепа из Слуги народа Людмилы Марченко о возможной военной помощи Азербайджану.

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Вчера Марченко в эфире телеканала Украина 24 заявила, что Украина может оказать Азербайджану как гуманитарную, так и военную поддержку.

Кулеба напомнил, что вопросы помощи иностранным государствам находятся в компетенции правительства и президента.

Министр призвал в условиях военного противостояния и многочисленных жертв и разрушений делать взвешенные заявления и комментарии, которые не провоцируют вражду, а соответствуют официальной позиции Украины.

"Если коротко, то контролируйте свои эмоции, и не играйте с эмоциями других людей", – добавил Кулеба.

Министр подчеркнул, что в Украине проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры, поэтому крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие всех этнических общин. Кулеба призвал живущих в Украине армян и азербайджанцев не поддаваться на провокации и соблюдать законодательство.

В Слуге народа слова Марченко назвали личным мнением, которое не является официальной позицией ни партии, ни, тем более, государства.

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал от нее уйти из Карабаха.

29 сентября глава МИД Турции заявил, что его страна готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя.

30 сентября Кулеба заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и призвал работать над прекращением военных действий.

Денис Юдин

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