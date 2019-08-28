Нардепа Слуги народа без его ведома перевели в другой комитет

Александр Куницкий (Фото - Александр Куницкий - Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Александр Куницкий заявил, что его без предупреждения перевели из комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности в комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры. Об этом он написал в Facebook.

По словам Куницкого, 27 августа прошло первое, полуформальное заседание правоохранительного комитета: "По предварительной информации, в данном комитете я должен был занимать должность заместителя главы комитета".

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"Прибыв на заседание, от главы комитета Дениса Монастырского я с удивлением узнал, что "кто-то" решил перевести меня в другой комитет. Без объяснения причин и согласования со мной. Кому же я могу мешать реформировать полицию?" - поинтересовался Куницкий.

27 августа у Зеленского анонсировали комитет Рады по надзору за спецслужбами.

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