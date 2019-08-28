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Нардепа Слуги народа без его ведома перевели в другой комитет

Нардепа Слуги народа без его ведома перевели в другой комитет - Фото
Александр Куницкий (Фото - Александр Куницкий - Facebook)
28.08.2019, 10:03

По словам Александра Куницкого, он должен был занимать должность замглавы комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности

Народный депутат от Слуги народа Александр Куницкий заявил, что его без предупреждения перевели из комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности в комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры. Об этом он написал в Facebook.  

По словам Куницкого, 27 августа прошло первое, полуформальное заседание правоохранительного комитета: "По предварительной информации, в данном комитете я должен был занимать должность заместителя главы комитета".

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"Прибыв на заседание, от главы комитета Дениса Монастырского я с удивлением узнал, что "кто-то" решил перевести меня в другой комитет. Без объяснения причин и согласования со мной. Кому же я могу мешать реформировать полицию?" - поинтересовался Куницкий.

27 августа у Зеленского анонсировали комитет Рады по надзору за спецслужбами. 

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верховная рада Слуга народа комитет Александр Куницкий Денис Монастырский
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