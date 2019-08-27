У Зеленского анонсируют комитет Рады по надзору за спецслужбами

В Верховной Раде планируется создать подкомитет по надзору за спецслужбами, сообщила избранная депутатом парламента от партии Слуга народа Анна Коваленко в интервью Левому берегу.
Коваленко заявила, что среди других законопроектов требуется принятие законопроекта о комитете Верховной Рады по надзору за спецслужбами.
"В соответствии с законом "О комитетах Верховной Рады", они формируются сразу после выборов, во время дальнейшей работы парламента их создать невозможно. Поэтому закон о создании комитета по надзору за спецслужбами фактически начнет действовать уже во время работы Рады следующего созыва. Наш парламент создаст подкомитет", - объяснила она.
По словам Коваленко, в партии СН идет дискуссия о том, кто станет членами этого подкомитета. Точно там не будет, по ее мнению, представителей ОПЗЖ.
Коваленко - командир 39-й сотни на Майдане, волонтерка, консультант Министерства обороны. Избрана депутатом Верховной Рады IX созыва по списку партии СН под номером 35. Планирует работать в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.
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