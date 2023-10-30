Наркотики в стиральном порошке. Организаторы схемы получили сроки благодаря СБУ и ЕС: фото

Благодаря сотрудничеству Службы безопасности Украины и правоохранителей стран Евросоюза тюремные сроки получили наркоторговцы, которые маскировали тяжелые наркотики в стиральном порошке. Об этом сообщает украинская спецслужба.

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Расследование совместно проводили СБУ и правоохранители Франции и Польши, в результате него организаторы международного канала контрабанды тяжелых наркотиков получили реальные сроки заключения, пишет ведомство.

"Речь идет о трех жителях Прикарпатья, возглавлявших международную преступную группировку. Злоумышленники переправляли для продажи в нашем государстве оптовые партии иностранных таблеток "Субутекс", содержащие особо опасное нарковещество бупренорфин", – отмечает СБУ.

Чтобы скрыто перевозить наркотики через границы ЕС и Украины, фигуранты прятали их в коробках со стиральным порошком, объясняют правоохранители.

Все трое осужденных были задержаны в Ивано-Франковске при попытке ввоза контрабандных наркотиков еще в 2019 году, отмечает ведомство.

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С тех пор СБУ и правоохранители ЕС собрали "безоговорочную доказательную базу" на задержанных, таким образом украинский суд по четырем статьям Уголовного кодекса назначил одному из фигурантов 11 лет заключения, а еще двое получили по 10 лет тюрьмы, пишет спецслужба.

Также за эти четыре года стражи порядка установили и задержали других участников наркогруппировки, которые находились в Евросоюзе: украинец и трое выходцев из Северной Африки уже получили в ЕС тюремные сроки, отмечает СБУ.

В общей сложности ведомство задокументировало эту группировку на контрабанде в Украину 35 000 наркосодержащих таблеток на сумму более 9 млн грн.

Чтобы легализовать доходы, организаторы наркоторговли скупали элитную недвижимость и авто премиум-класса на Прикарпатье, отмечают правоохранители.

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