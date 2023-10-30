Наркотики у пральному порошку. Організатори схеми отримали строки завдяки СБУ та ЄС – фото

Завдяки співпраці Служби безпеки України та правоохоронців країн Євросоюзу тюремні строки отримали наркоторгівці, які маскували важкі наркотики у пральному порошку. Про це повідомляє українська спецслужба.

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Розслідування спільно проводили СБУ та правоохоронці Франції й Польщі, унаслідок нього організатори міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків отримали реальні терміни ув'язнення, пише відомство.

"Мова йде про трьох мешканців Прикарпаття, які очолювали міжнародне злочинне угруповання. Зловмисники переправляли для продажу у нашій державі оптові партії іноземних пігулок "Субутекс", що містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін", – зазначає СБУ.

Аби приховано перевозити наркотики через кордони ЄС та України, фігуранти ховали їх у коробках з пральним порошком, пояснюють правоохоронці.

Усіх троє засуджених були затримані в Івано-Франківську під час спроби ввезення контрабандних наркотиків ще у 2019 році, зауважує відомство.

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З того часу СБУ та правоохоронці ЄС зібрали "беззаперечну доказову базу" на затриманих, у такий спосіб український суд за чотирма статтями Кримінального кодексу призначив одному з фігурантів 11 років ув'язнення, а ще двоє отримали по 10 років тюрми, пише спецслужба.

Також за ці чотири роки правоохоронці встановили й затримали інших учасників наркоугрупування, котрі перебували у Євросоюзі: українець та троє вихідців з Північної Африки вже отримали у ЄС тюремні строки, зауважує СБУ.

Загалом відомство задокументувало це угрупування на контрабанді в Україну 35 000 наркомістких пігулок на суму понад 9 млн грн.

Аби легалізувати прибутки організатори наркоторгівлі скуповували елітну нерухомість та автівки преміум-класу на Прикарпатті, зазначають правоохоронці

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