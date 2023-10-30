RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Наркотики у пральному порошку. Організатори схеми отримали строки завдяки СБУ та ЄС – фото

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 22:50
Наркотики у пральному порошку. Організатори схеми отримали строки завдяки СБУ та ЄС – фото - Фото
Фото: СБУ

Завдяки співпраці Служби безпеки України та правоохоронців країн Євросоюзу тюремні строки отримали наркоторгівці, які маскували важкі наркотики у пральному порошку. Про це повідомляє українська спецслужба.

Розслідування спільно проводили СБУ та правоохоронці Франції й Польщі, унаслідок нього організатори міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків отримали реальні терміни ув'язнення, пише відомство.

"Мова йде про трьох мешканців Прикарпаття, які очолювали міжнародне злочинне угруповання. Зловмисники переправляли для продажу у нашій державі оптові партії іноземних пігулок "Субутекс", що містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін", – зазначає СБУ.

Аби приховано перевозити наркотики через кордони ЄС та України, фігуранти ховали їх у коробках з пральним порошком, пояснюють правоохоронці.

Усіх троє засуджених були затримані в Івано-Франківську під час спроби ввезення контрабандних наркотиків ще у 2019 році, зауважує відомство.

Читайте також: Промислові обсяги мефедрону. Затримано наркоторговців з рекордною кількістю товару: фото

З того часу СБУ та правоохоронці ЄС зібрали "беззаперечну доказову базу" на затриманих, у такий спосіб український суд за чотирма статтями Кримінального кодексу призначив одному з фігурантів 11 років ув'язнення, а ще двоє отримали по 10 років тюрми, пише спецслужба.

Також за ці чотири роки правоохоронці встановили й затримали інших учасників наркоугрупування, котрі перебували у Євросоюзі: українець та троє вихідців з Північної Африки вже отримали у ЄС тюремні строки, зауважує СБУ.

Загалом відомство задокументувало це угрупування на контрабанді в Україну 35 000 наркомістких пігулок на суму понад 9 млн грн.

Аби легалізувати прибутки організатори наркоторгівлі скуповували елітну нерухомість та автівки преміум-класу на Прикарпатті, зазначають правоохоронці

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Читайте також: Іранський героїн у фініках. СБУ та Євросоюз викрили масштабний канал контрабанди – фото

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
сбуєснаркотикипральний порошокконтрабанда

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 