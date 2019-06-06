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06.06.2019, 14:51

Народный фронт требует от Зеленского созвать СНБО

Народный фронт требует от Зеленского созвать СНБО - Фото
Максим Бурбак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фракцию обеспокоила информация о вчерашнем заседании трехсторонней группы в Минске

Народный фронт обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, на котором обсудить вопрос восстановления территориальной целостности Украины и на каких условиях это будет происходить. Об этом заявил руководитель фракции Народный фронт Максим Бурбак.

"Надо безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где главным вопросом должно быть восстановление территориальной целостности Украины, возвращения Крыма и Донбасса в Украину и на каких условиях будет это возвращение", - сказал Бурбак.

Также Народный фронт требует от Зеленского безотлагательно внести кандидатуры главы СБУ, министра обороны и министра иностранных дел.

Бурбак добавил, что фракция считает необходимым пригласить на заседание СНБО глав парламентских фракций, так как "Верховная Рада будет принимать решение по восстановлению территориальной целостности и только на условиях украинского государства".

Вчера представитель Леонида Кучмы заявила, что на встрече трехсторонней контактной группы в Минске обсуждалась проблема блокады Донбасса и необходимость решения этой проблемы.

Также Кучма в Минске предлагал при составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, снбо, максим бурбак
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