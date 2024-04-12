Наряд за $8000: чиновницу Львовской таможни уволили после видео в TikTok

Руководитель Львовской таможни заявил, что об этом случае сообщили Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции

Юлия Дрига и Николас Карма (Фото: скриншот с видео)

Главного инспектора Львовской таможни Юлию Дрыгу уволили с работы после того, как в видео львовского блогера Николаса Кармы она рассказала, что ее одежда в общей сложности стоит около $8000. Руководитель Львовской таможни Андрей Кузник заявил, что Дрыга написала заявление на увольнение "по согласию сторон".

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На видео первым обратил внимание журналист Тарас Середич после того, как оно появилось в TikTok Николаса Кармы 12 апреля утром. Днем видео было удалено.

Женщина рассказывала, сколько стоит ее наряд: шляпа от дизайнера Руслана Багинского – 18 000 гривен, поводок для собаки – $2000, сумка бренда Louis Vuitton – $1500.

В то же время на обувь от бренда Hermes, по ее словам, она потратила $800, а на часы от Cartier – $5000.

Такая стоимость образа превышает годовую зарплату инспектора таможни, так как в своей декларации она указала, что за прошлый год заработала около 136 000 гривен – более чем вдвое меньше, чем общая цена ее одежды.

В видео Дрыга говорит, что работает "немножко на себя, немножко на государство", не уточняя, что именно имеет в виду.

Вскоре после публикации журналиста Юлию Дрыгу уволили с должности. Руководитель Львовской таможни Андрей Кузник написал, что в ведомстве начали проверку, в рамках которой Дрыгу пригласили дать показания в отдел по вопросам предотвращения коррупции. Кроме того, об этом случае сообщили Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, чтобы там также провели проверку.

По словам журналиста Середича, после увольнения львовская чиновница пообщалась с ним, заявив, что часы являются копией, а сумку от Louis Vuitton из старой коллекции она якобы купила давно за деньги из собственного бизнеса. Также, по его данным, Дрыга сказала, что на таможне она работает только с августа 2023 года, поэтому еще "не успела адаптироваться к работе".

Кроме того, по ее словам, видео с ней, которое опубликовал блогер Николас Карма, попросила удалить она сама, а тот согласился, отметил Середич.

В конце февраля правоохранители заявили о разоблачении на передаче взятки председателя Запорожского облсовета, его заместителя и депутата.

В конце марта СБУ и НАБУ задержали депутатов Сумского облсовета на взятке в $100 000.

В апреле в Днепропетровской области мэра города поймали на взятке $30 000.

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