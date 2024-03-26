Правоохоронці заявили про арешт депутатів Сумської облради: хабар у $100 000 – фото

Фігурантів затримали "на гарячому" під час передання половини суми, пише СБУ

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що спільно з Національним антикорупційним бюро затримала двох депутатів Сумської облради. За даними правоохоронців, фігуранти пропонували керівництву військової адміністрації Сум $100 000 хабаря.

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За даними слідства, за ці гроші затримані хотіли "пролобіювати" об’єднання декількох місцевих медичних закладів в одну лікарню і погодити кандидатуру її голови.

СБУ пояснює, що у такий спосіб фігуранти хотіли встановити контроль за розподілом бюджетного фінансування новоствореної установи.

Також, пише відомство, після реорганізації депутати пропонували керівництву міста "відсотки" від державного фінансування для нової лікарні.

Правоохоронці зазначають, що обох депутатів затримали "на гарячому" – під час того, як вони передавали першу частину хабаря у $50 000.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наприкінці лютого правоохоронці заявили про викриття на переданні хабаря заступника голови Запорізької облради, його заступника та депутата.

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