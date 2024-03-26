Правоохранители заявили об аресте депутатов Сумского облсовета: взятка в $100 000 – фото

Фигурантов задержали "на горячем" во время передачи половины суммы, пишет СБУ.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Национальным антикоррупционным бюро задержала двух депутатов Сумского облсовета. По данным правоохранителей, фигуранты предлагали руководству военной администрации Сум $100 000 взятки.

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По данным следствия, за эти деньги задержанные хотели пролоббировать объединение нескольких местных медицинских учреждений в одну больницу и согласовать кандидатуру ее главы.

СБУ объясняет, что таким образом фигуранты хотели установить контроль за распределением бюджетного финансирования созданного учреждения.

Также, пишет ведомство, после реорганизации депутаты предлагали руководству города "проценты" от государственного финансирования новой больницы.

Правоохранители отмечают, что обоих депутатов задержали "с поличным" – во время того, как они передавали первую часть взятки в $50 000.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В конце февраля правоохранители заявили о разоблачении на передаче взятки заместителя главы Запорожского облсовета, его заместителя и депутата.

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