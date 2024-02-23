Подозреваемые в даче взятки чиновники Запорожского облсовета получили меры пресечения

Фигурантам грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Фото: СБУ

Подозреваемые в предоставлении взятки заместитель председателя Запорожского областного совета и депутат получили меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога, помощник заместителя главы облсовета получил круглосуточный домашний арест. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

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Ранее источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый заместитель председателя облсовета – Владислав Куценко, избранный от Батькивщины. В 2015-2016 годах он являлся главным медийным лицом Генеральной прокуратуры.

САП отмечает, что фигурантов разоблачили на предоставлении более 650 000 грн неправомерной выгоды одному из директоров медицинского учреждения, чтобы тот способствовал победе в медицинских закупках заранее определенных компаний, а также чтобы медучреждение осуществляло финансовые операции в интересах финучреждений.

Высший антикоррупционный суд присудил заместителю главы облсовета и депутату содержание под стражей с альтернативой внесения залога – 3 млн и 1 млн грн соответственно.

Помощник замглавы облсовета получил круглосуточный домашний арест.

Правоохранители отмечают, что следствие задокументировало четыре эпизода противоправной деятельности подозреваемых: четыре передачи денег на общую сумму более 650 000 грн.

Фигуранты подозреваются в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, или совершенные этого организованной группой лиц или ее участником.

Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

19 февраля СБУ сообщила, что вместе с НАБУ разоблачили на взятке заместителя главы Запорожского облсовета вместе с его помощником и местным депутатом.

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