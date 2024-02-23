Підозрювані в наданні хабаря посадовці Запорізької облради отримали запобіжні заходи
Підозрювані у наданні хабаря заступник голови Запорізької обласної ради та депутат отримали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави, помічник заступника голови облради отримав цілодобовий домашній арешт. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
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Раніше джерело LIGA.net у правоохоронних органах повідомило, що підозрюваний заступник голови облради – це Владислав Куценко, обраний від Батьківщини. У 2015-2016 роках він був головним медійним обличчям Генеральної прокуратури.
САП зазначає, що фігурантів викрили на наданні понад 650 000 грн неправомірної вигоди одному з директорів медичного закладу, аби той сприяв у перемозі в медичних закупівлях наперед визначеним компаніям, а також щоб медзаклад здійснював фінансові операції в інтересах фінустанов.
Вищий антикорупційний суд присудив заступнику голови облради та депутату тримання під вартою з альтернативою внесення застави – 3 млн та 1 млн грн відповідно.
Помічник заступника голови облради отримав цілодобовий домашній арешт.
Правоохоронці зазначають, що слідство задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності підозрюваних: чотири передання коштів на загальну суму понад 650 000 грн.
Фігурантів підозрюють у пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені цього організованою групою осіб чи її учасником.
Максимальне покарання - 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
- 19 лютого СБУ повідомила, що разом з НАБУ викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради разом з його помічником та місцевим депутатом.
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