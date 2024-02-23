Підозрювані в наданні хабаря посадовці Запорізької облради отримали запобіжні заходи

Фігурантам загрожує 10 років тюрми з конфіскацією майна

Фото: СБУ

Підозрювані у наданні хабаря заступник голови Запорізької обласної ради та депутат отримали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави, помічник заступника голови облради отримав цілодобовий домашній арешт. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

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Раніше джерело LIGA.net у правоохоронних органах повідомило, що підозрюваний заступник голови облради – це Владислав Куценко, обраний від Батьківщини. У 2015-2016 роках він був головним медійним обличчям Генеральної прокуратури.

САП зазначає, що фігурантів викрили на наданні понад 650 000 грн неправомірної вигоди одному з директорів медичного закладу, аби той сприяв у перемозі в медичних закупівлях наперед визначеним компаніям, а також щоб медзаклад здійснював фінансові операції в інтересах фінустанов.

Вищий антикорупційний суд присудив заступнику голови облради та депутату тримання під вартою з альтернативою внесення застави – 3 млн та 1 млн грн відповідно.

Помічник заступника голови облради отримав цілодобовий домашній арешт.

Правоохоронці зазначають, що слідство задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності підозрюваних: чотири передання коштів на загальну суму понад 650 000 грн.

Фігурантів підозрюють у пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені цього організованою групою осіб чи її учасником.

Максимальне покарання - 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

19 лютого СБУ повідомила, що разом з НАБУ викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради разом з його помічником та місцевим депутатом.

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