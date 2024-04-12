Вбрання за $8000: посадовицю Львівської митниці звільнили після відео у TikTok

Керівник Львівської митниці заявив, що про цей випадок повідомили Національному агентству з питань запобігання корупції

Юлія Дрига та Ніколас Карма (Фото: скриншот з відео)

Головну інспекторку Львівської митниці Юлію Дригу звільнили з роботи після того, як у відео львівського блогера Ніколаса Карми вона розповіла, що її вбрання загалом коштує близько $8000. Керівник Львівської митниці Андрій Кузнік заявив, що Дрига написала заяву на звільнення "за згодою сторін".

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На відео першим звернув увагу журналіст Тарас Середич після того, як воно з'явилось у TikTok Ніколаса Карми 12 квітня зранку. Вдень відео було видалено.

Жінка розповідала, скільки коштує її вбрання: капелюх від дизайнера Руслана Багінського -18 000 гривень, повідець для собаки — $2000, сумка бренду Louis Vuitton — $1500.

Водночас на взуття від бренду Hermes, за її словами, вона витратила $800, а на годинник від Cartier — $5000.

Така вартість образу перевищує річну зарплату інспекторки митниці, адже у своїй декларації вона вказала, що за минулий рік заробила близько 136 000 гривень – більш ніж удвічі менше, ніж загальна ціна її одягу.

У відео Дрига каже, що працює "трошки на себе, трошки на державу", не уточнюючи, що саме має на увазі.

Невдовзі після публікації журналіста Юлію Дригу звільнили з посади. Керівник Львівської митниці Андрій Кузнік написав, що у відомстві розпочали перевірку, у межах якої Дригу запросили дати свідчення до відділу з питань запобігання корупції. Крім того, про цей випадок повідомили Національному агентству з питань запобігання корупції, щоб там також провели перевірку.

За словами журналіста Середича, після звільнення львівська посадовиця поспілкувалася з ним, заявивши, що годинник є копією, а сумку від Louis Vuitton зі старої колекції вона начебто купила давно за гроші з власного бізнесу. Також, за його даними, Дрига сказала, що на митниці вона працює тільки із серпня 2023 року, тож іще "не встигла адаптуватися до роботи".

Крім того, за її словами, відео з нею, яке опублікував блогер Ніколас Карма, попросила видалити вона сама, а той погодився, зазначив Середич.

Наприкінці лютого правоохоронці заявили про викриття на переданні хабаря голови Запорізької облради, його заступника й депутата.

Наприкінці березня СБУ та НАБУ затримали депутатів Сумської облради на хабарі у $100 000.

У квітні у Дніпропетровській області мера міста спіймали на хабарі $30 000.

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