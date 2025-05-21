"Нас просто пытаются стереть". Комбат 47 ОМБр объяснил, почему подал рапорт на увольнение
Командир батальона 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин, который на прошлой неделе подал рапорт на увольнение, объяснил свое решение и критику командования в новом сообщении в Facebook.
По словам военного, выполняя задачи на Курском направлении и украино-российской границе, он получал задачи, которые, "по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".
Со стороны батальона и рот принимались меры, чтобы этого избежать, добавил Ширшин.
"Перед тем как выйти с публичным сообщением, я неоднократно делал официальные и неофициальные обращения о целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях нашего командования. Почти все обращения были проигнорированы (кроме одного, благодаря командиру 117 бригады)", – написал он, добавив, что создал предыдущий пост как призыв изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности.
Военный подчеркнул, что никогда не требовал отставки главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, а его батальон всегда находился на сложных участках фронта.
"Как бы сложно ни было, мои бойцы рисковали и выполняли приказы. Но последние несколько месяцев у меня создается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянках. Сопоставимость потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности", – добавил Ширшин.
По его словам, на сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от Генштаба ВСУ: "Надеюсь на конструктивный разговор, выработку конкретного рабочего решения, а не просто замыливание глаз, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций".
- 16 мая 2025 года Ширшин подал рапорт на увольнение, обвинив командование в "дебильных задачах" и "тупорылой потере людей".
- В Генштабе 18 мая заявили, что была создана рабочая группа "для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации" Ширшина.