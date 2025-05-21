"Нас просто пытаются стереть". Комбат 47 ОМБр объяснил, почему подал рапорт на увольнение

Александр Ширшин рассказал о задачах на Курском направлении, которые "были обречены на провал", и призывы к командованию

Александр Ширшин (Фото: Укринформ)

Командир батальона 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин, который на прошлой неделе подал рапорт на увольнение, объяснил свое решение и критику командования в новом сообщении в Facebook.

По словам военного, выполняя задачи на Курском направлении и украино-российской границе, он получал задачи, которые, "по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".

Со стороны батальона и рот принимались меры, чтобы этого избежать, добавил Ширшин.

"Перед тем как выйти с публичным сообщением, я неоднократно делал официальные и неофициальные обращения о целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях нашего командования. Почти все обращения были проигнорированы (кроме одного, благодаря командиру 117 бригады)", – написал он, добавив, что создал предыдущий пост как призыв изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности.

Военный подчеркнул, что никогда не требовал отставки главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, а его батальон всегда находился на сложных участках фронта.

"Как бы сложно ни было, мои бойцы рисковали и выполняли приказы. Но последние несколько месяцев у меня создается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянках. Сопоставимость потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности", – добавил Ширшин.

По его словам, на сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от Генштаба ВСУ: "Надеюсь на конструктивный разговор, выработку конкретного рабочего решения, а не просто замыливание глаз, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций".

16 мая 2025 года Ширшин подал рапорт на увольнение, обвинив командование в "дебильных задачах" и "тупорылой потере людей".

В Генштабе 18 мая заявили, что была создана рабочая группа "для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации" Ширшина.