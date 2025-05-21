"Нас просто намагаються стерти". Комбат 47 ОМБр пояснив, чому подав рапорт на звільнення
Командир батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин, який минулого тижня подав рапорт на звільнення, пояснив своє рішення та критику командування в новому дописі у Facebook.
За словами військового, виконуючи завдання на Курському напрямку та україно-російському кордоні, він отримував завдання, які, "за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат".
З боку батальйону та рот вживали заходів, щоб цього уникнути, додав Ширшин.
"Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані (крім одного, завдяки командиру 117 бригади)", – написав він, додавши, що створив попередній допис як заклик змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.
Військовий наголосив, що ніколи не вимагав відставки головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, а його батальйон завжди перебував на складних ділянках фронту.
"Як би складно не було, мої бійці ризикували й виконували накази. Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності", – додав Ширшин.
За його словами, на сьогодні вже є спроби комунікації від Генштабу ЗСУ: "Сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій".
- 16 травня 2025 року Ширшин подав рапорт на звільнення, звинувативши командування у "дебільних задачах" і "тупорилій втраті людей".
- У Генштабі 18 травня заявили, що було створено робочу групу "для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації" Ширшина.