Командир 59 ОШБр підтвердив своє звільнення. Причиною назвав напругу під Покровськом
Підполковник Богдан Шевчук, який донедавна був командиром 59 окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем, підтвердив свою відставку. На думку військового, яку він висловив у коментарі Суспільному, причиною кадрових змін могла бути напруга на Покровському напрямку.
Шевчук заявив, що наказ про його відставку з посади командира 59 ОШБр надійшов у ніч проти 16 травня без попередження. Ініціатором такого рішення був головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
"Бригади просто не витримують натиску противника. Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігравало таку ключову роль. Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади", – розповів військовий.
Раніше два співрозмовники LIGA.net у Силах оборони повідомили, що полковника Олександра Сака призначено новим командиром 59 ОШБр. Донедавна він командував 53 механізованою бригадою, яка наразі тримає оборону в лісових районах Кремінної. До цього служив комбригом у 47 бригаді та очолював батальйон у складі 93 бригади.
- 16 травня 2025 року командир батальйону 47 окремої механізованої бригади Маґура Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення, звинувативши командування у "дебільних задачах" і "тупорилій втраті людей".
- У Генштабі 18 травня заявили, що було створено робочу групу "для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації" Ширшина.