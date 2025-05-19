Командир 59 ОШБр підтвердив своє звільнення. Причиною назвав напругу під Покровськом

Раніше два співрозмовники LIGA.net у Силах оборони повідомили, що полковника Олександра Сака призначено новим командиром 59 ОШБр

Богдан Шевчук (Фото: Gazeta.ua)

Підполковник Богдан Шевчук, який донедавна був командиром 59 окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем, підтвердив свою відставку. На думку військового, яку він висловив у коментарі Суспільному, причиною кадрових змін могла бути напруга на Покровському напрямку.

Шевчук заявив, що наказ про його відставку з посади командира 59 ОШБр надійшов у ніч проти 16 травня без попередження. Ініціатором такого рішення був головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Бригади просто не витримують натиску противника. Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігравало таку ключову роль. Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади", – розповів військовий.

Раніше два співрозмовники LIGA.net у Силах оборони повідомили, що полковника Олександра Сака призначено новим командиром 59 ОШБр. Донедавна він командував 53 механізованою бригадою, яка наразі тримає оборону в лісових районах Кремінної. До цього служив комбригом у 47 бригаді та очолював батальйон у складі 93 бригади.

16 травня 2025 року командир батальйону 47 окремої механізованої бригади Маґура Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення, звинувативши командування у "дебільних задачах" і "тупорилій втраті людей".

У Генштабі 18 травня заявили, що було створено робочу групу "для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації" Ширшина.