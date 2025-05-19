У 59 ОШБр, яка воює на Покровському напрямку, змінили командира – джерела
Полковника Олександра Сака призначено новим командиром 59 окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем, яка працює на Покровському напрямку. Це LIGA.net підтвердили два співрозмовники у Силах оборони.
Сак із позивним Стафф донедавна командував 53 механізованою бригадою, яка наразі тримає оборону в лісових районах Кремінної. До цього служив комбригом у 47 бригаді та очолював батальйон у складі 93 бригади.
Сак стане новим командиром 59 ОШБр, змінивши на цій посаді Богдана Шевчука, котрий обіймав її з квітня 2024 року.
Низка військових та медиків критикували Шевчука. Зокрема, 14 липня 2024 року парамедикиня-доброволиця Катерина (Пташка) Поліщук закликала президента Володимира Зеленського провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади у зв'язку з "геніальними посадовими рішеннями".
Військовий із позивним Алекс повідомляв, що нібито за наказом Шевчука на передові позиції було відправлено майже всю верхівку розвідки бригади, і в результаті загинули начальник розвідки бригади, начальник артилерії одного з приданих батальйонів, головний сержант роти розвідки, а командир роти розвідки отримав поранення.
Головком ЗСУ Олександр Сирський тоді наказав провести перевірку ситуації у 59 бригаді.
Наразі 59 бригада тримає оборону на Покровському напрямку. За словами співрозмовників LIGA.net, призначення Сака на посаду командира має на меті "покращити ефективність підрозділу, який працює на вкрай складному напрямку".
- 16 травня 2025 року командир батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення, звинувативши командування у "дебільних задачах" і "тупорилій втраті людей".
- У Генштабі 18 травня заявили, що було створено робочу групу "для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації" Ширшина.