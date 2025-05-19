У 59 ОШБр, яка воює на Покровському напрямку, змінили командира – джерела

За словами співрозмовників LIGA.net, Сака призначили, щоб покращити ефективність підрозділу, який працює на "вкрай складному напрямку"

Олександр Сак, крайній праворуч (Фото: 59 бригада/Facebook)

Полковника Олександра Сака призначено новим командиром 59 окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем, яка працює на Покровському напрямку. Це LIGA.net підтвердили два співрозмовники у Силах оборони.

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Сак із позивним Стафф донедавна командував 53 механізованою бригадою, яка наразі тримає оборону в лісових районах Кремінної. До цього служив комбригом у 47 бригаді та очолював батальйон у складі 93 бригади.

Сак стане новим командиром 59 ОШБр, змінивши на цій посаді Богдана Шевчука, котрий обіймав її з квітня 2024 року.

Низка військових та медиків критикували Шевчука. Зокрема, 14 липня 2024 року парамедикиня-доброволиця Катерина (Пташка) Поліщук закликала президента Володимира Зеленського провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади у зв'язку з "геніальними посадовими рішеннями".

Військовий із позивним Алекс повідомляв, що нібито за наказом Шевчука на передові позиції було відправлено майже всю верхівку розвідки бригади, і в результаті загинули начальник розвідки бригади, начальник артилерії одного з приданих батальйонів, головний сержант роти розвідки, а командир роти розвідки отримав поранення.

Головком ЗСУ Олександр Сирський тоді наказав провести перевірку ситуації у 59 бригаді.

Наразі 59 бригада тримає оборону на Покровському напрямку. За словами співрозмовників LIGA.net, призначення Сака на посаду командира має на меті "покращити ефективність підрозділу, який працює на вкрай складному напрямку".

16 травня 2025 року командир батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення, звинувативши командування у "дебільних задачах" і "тупорилій втраті людей".

У Генштабі 18 травня заявили, що було створено робочу групу "для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації" Ширшина.