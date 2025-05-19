В 59 ОШБр, воюющей на Покровском направлении, сменили командира – источники
Полковник Александр Сак назначен новым командиром 59 отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем, работающей на Покровском направлении. Это LIGA.net подтвердили два собеседника в Силах обороны.
Сак с позывным Стафф до недавнего времени командовал 53 механизированной бригадой, которая сейчас держит оборону в лесных районах Кременной. До этого служил комбригом в 47 бригаде и возглавлял батальон в составе 93 бригады.
Сак станет новым командиром 59 ОШБр, сменив на этом посту Богдана Шевчука, занимавшего его с апреля 2024 года.
Ряд военных и медиков критиковали Шевчука. В частности, 14 июля 2024 года парамедик-доброволец Екатерина (Пташка) Полищук призвала президента Владимира Зеленского провести проверку действий командира 59 отдельной мотопехотной бригады в связи с "гениальными должностными решениями".
Военный с позывным Алекс сообщал, что якобы по приказу Шевчука на передовые позиции была отправлена почти вся верхушка разведки бригады, и в результате погиб начальник разведки бригады, начальник артиллерии одного из приданных батальонов, главный сержант роты разведки, а командир роты разведки получил ранения.
Главком ВСУ Александр Сырский тогда приказал провести проверку ситуации в 59 бригаде.
В настоящее время 59 бригада держит оборону на Покровском направлении. По словам собеседников LIGA.net, назначение Сака на должность командира имеет целью "улучшить эффективность подразделения, работающего на крайне сложном направлении".
- 16 мая 2025 года командир батальона 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин подал рапорт на увольнение, обвинив командование в "дебильных задачах" и "тупорылой потере людей".
- В Генштабе 18 мая заявили, что была создана рабочая группа "для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации" Ширшина.