В 59 ОШБр, воюющей на Покровском направлении, сменили командира – источники

По словам собеседников LIGA.net, Сака назначили, чтобы улучшить эффективность подразделения, работающего на "крайне сложном направлении"

Александр Сак, крайний справа (Фото: 59 бригада/Facebook)

Полковник Александр Сак назначен новым командиром 59 отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем, работающей на Покровском направлении. Это LIGA.net подтвердили два собеседника в Силах обороны.

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Сак с позывным Стафф до недавнего времени командовал 53 механизированной бригадой, которая сейчас держит оборону в лесных районах Кременной. До этого служил комбригом в 47 бригаде и возглавлял батальон в составе 93 бригады.

Сак станет новым командиром 59 ОШБр, сменив на этом посту Богдана Шевчука, занимавшего его с апреля 2024 года.

Ряд военных и медиков критиковали Шевчука. В частности, 14 июля 2024 года парамедик-доброволец Екатерина (Пташка) Полищук призвала президента Владимира Зеленского провести проверку действий командира 59 отдельной мотопехотной бригады в связи с "гениальными должностными решениями".

Военный с позывным Алекс сообщал, что якобы по приказу Шевчука на передовые позиции была отправлена почти вся верхушка разведки бригады, и в результате погиб начальник разведки бригады, начальник артиллерии одного из приданных батальонов, главный сержант роты разведки, а командир роты разведки получил ранения.

Главком ВСУ Александр Сырский тогда приказал провести проверку ситуации в 59 бригаде.

В настоящее время 59 бригада держит оборону на Покровском направлении. По словам собеседников LIGA.net, назначение Сака на должность командира имеет целью "улучшить эффективность подразделения, работающего на крайне сложном направлении".

16 мая 2025 года командир батальона 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин подал рапорт на увольнение, обвинив командование в "дебильных задачах" и "тупорылой потере людей".

В Генштабе 18 мая заявили, что была создана рабочая группа "для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации" Ширшина.