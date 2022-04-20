"Наша школа артиллерии лучшая". Арестович отверг тезис, что ВСУ долго изучают новое оружие

Украинские военные быстро осваивают новую технику, несмотря на скепсис некоторых западных политиков. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Он назвал "очень смешной" отговорку некоторых западных политиков, которые считают, что если Украине поставить новые системы вооружения, то украинские военные будут долго их осваивать.

Как пример Арестович привел британский ПЗРК Starstreak. По его словам, этот комплекс считается сложным, для освоения которого надо провести 2000 пусков на тренажерах.

"Наши через две недели сбили первый самолет. Британцы считали, что надо минимум два месяца при очень интенсивных занятиях", – сказал он.

По его словам, похожая история была и с артиллерией.

"Артиллерия кое-какая пришла, и сказали, что это два месяца обучения. На третьи сутки поражали (ВСУ, – ред.) цели. Артиллерия – это вообще проще простого. Потому что украинская школа артиллерийская – лучшая в мире. И восемь лет опыта, которого нет ни у кого", – добавил он.

Арестович объяснил, что профессиональные артиллеристы очень быстро разбираются с новыми системами – это похоже на то, как водитель способен повести другой автомобиль.

"Наши артиллеристы говорят очень просто: дайте таблицы стрельбы – и мы начинаем стрелять. Ну, какие-то там действия при оружии. Шесть часов на изучение, ну, два дня, ну три и поехали… С танками – тоже денька три (на изучение, – ред.)", – добавил он.

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Марк Сировой

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