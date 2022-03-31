Насильно вывезенных в РФ просят связаться с посольствами Украины в соседних странах – МИД

Министерство иностранных дел рекомендует соотечественникам, которых принудительно вывезли в РФ со временно оккупированных территорий и заблокированных городов, и которые хотят вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему зарубежному дипломатическому учреждению Украины в соседних государствах.

В случае невозможности связаться с дипломатическими учреждениями по указанным телефонам, можно направить сообщение по электронной почте или через указанные в контактах мессенджеры, пишет МИД.

Список учреждений:

Сергей Бережной

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