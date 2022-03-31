Насильно вывезенных в РФ просят связаться с посольствами Украины в соседних странах – МИД
31.03.2022, 16:40
МИД Украины (Фото - depositphotos.com)
Министерство иностранных дел рекомендует соотечественникам, которых принудительно вывезли в РФ со временно оккупированных территорий и заблокированных городов, и которые хотят вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему зарубежному дипломатическому учреждению Украины в соседних государствах.
В случае невозможности связаться с дипломатическими учреждениями по указанным телефонам, можно направить сообщение по электронной почте или через указанные в контактах мессенджеры, пишет МИД.
Список учреждений:
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Посольство Украины в Латвийской Республике
тел.: +371 2923 9262 (WhatsApp)
электронная почта: [email protected]
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Посольство Украины в Эстонской Республике
тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
электронная почта: [email protected], [email protected]
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Посольство Украины в Республике Беларусь
тел.: +375 25 603 11 84 (WhatsApp, Viber)
электронная почта: [email protected], [email protected]
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Посольство Украины в Грузии
тел.: +995 595 08 22 88 (WhatsApp)
электронная почта: [email protected]
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Посольство Украины в Азербайджанской Республике
тел.: +994 50 255 75 18 (WhatsApp)
электронная почта: [email protected]
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Посольство Украины в Республике Казахстан
тел.: +7 70 5755 6610 (WhatsApp, Viber)
электронная почта: [email protected], [email protected]
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Посольство Украины в Республике Финляндия
тел.: +358 404719200 (WhatsApp)
электронная почта: [email protected]
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Посольство Украины в Китайской Народной Республике
тел.: +86 1370 1230 647
электронная почта: [email protected], [email protected]
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Посольство Украины в Республике Армения
тел.: +374 7710 0273 (WhatsApp, Viber, Telegram)
электронная почта: [email protected]
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Посольство Украины в Литовской Республике
тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
электронная почта: [email protected], [email protected]
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Посольство Украины в Республике Польша
тел.: +48 698 608 837 (WhatsApp, Viber)
электронная почта: [email protected]
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Консульство Украины в Гданьске
тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
электронная почта: [email protected]
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Посольство Украины в Турецкой Республике
тел.: +90 539 550 98 98 (WhatsApp, Viber, Telegram);
электронная почта: [email protected], [email protected]
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