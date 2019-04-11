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11.04.2019, 12:10

Насиров требовал от врача 1 млн грн, но суд решил обратное

Насиров требовал от врача 1 млн грн, но суд решил обратное - Фото
Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отстраненный от исполнения обязанностей чиновник проиграл суд Максиму Соколову и теперь должен ему 13 000 гривень

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Экс-глава Госфискальной службы Роман Насиров еще раз проиграл в суде врачу Максиму Соколову. Тот свидетельствовал против чиновника, за что Насиров подал на него в суд и проиграл. Сегодня суд обязал экс-главу ГФС еще и выплатить Соколову компенсацию, пишет в Twitter Центр противодействия коррупции.

Интервенционный кардиолог Института кардиологии Соколов был главой медкомиссии, которая по просьбе НАБУ проводила оценивание состояния здоровья Насирова в разгар коррупционного скандала. В этом статусе он давал показания в суде, где, находясь под присягой, озвучил факты о состоянии здоровья экс-главы ГФС.

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Насиров просил суд взыскать с врача 1 млн грн морального ущерба, и столько же - с медучреждения. В итоге Насирова обязали заплатить врачу Соколову 13 000 гривень компенсации.

Насиров лично пришел на суд и заявил после заседания, что подаст новый иск.

Насиров подал в суд на Соколова в 2018-м, но незадолго до Нового года Шевченковский райсуд Киева отказал ему в удовлетворении иска.

3 марта 2017 года Насирова отстранили от руководства ГФС. В самом начале уголовного процесса у него якобы диагностировали инфаркт и не пускали следователей в больницу Феофании. Комиссия Минздрава диагноз не подтвердила. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период с 2015-го по 2016-й он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами, в результате чего государство недосчиталось более 2 млрд грн.

Также во времена Насирова ГФС выдала налоговые рассрочки на сумму более 18 млрд грн 70 компаниям. Более половины этой суммы получили предприятия, связанные с Ринатом Ахметовым. Насиров заявил, что эта информация искажена и не соответствует действительности. 11 декабря 2018 года Насиров через Окружной админсуд Киева восстановился на должности главы ГФС. В Кабмине заявили, что обжалуют это решение.

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Теги: коррупция, врач, роман насиров
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