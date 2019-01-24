Насирова не пустили в Давос

Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, не пустили в Давос. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП не называет имени Насирова в тексте сообщения, однако одновременно экс-глава ГФС и кандидат в президенты в Украине сейчас один — он.

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Адвокаты Насирова просили суд вернуть ему загранпаспорта для поездки на Всемирный экономический форум в Швейцарию, мотивируя это "приглашением в Давос в качестве кандидата в президенты Украины, общественного и политического лидера".

Как отмечает САП, защита подсудимого не предоставила информацию о том, кто именно пригласил его в Альпы, как и не показала само приглашение.

"По результатам рассмотрения заявленного ходатайства судом отказано в его удовлетворении", — решил суд.

Всего по состоянию на 23 января в суде было зачитано 435 страниц обвинительного акта из 774-х всего дела Насирова.

Следующее судебное заседание назначено на 29 января на 10:00.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в 2015—2016 годах он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, считает следствие, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.

Насиров баллотируется в президенты: ЦИК зарегистрировал необходимые документы.

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