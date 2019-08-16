Насыщенный график. Зеленский отказал в интервью росСМИ

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский отказал российским РИА Новостям в интервью, сославшись на занятость. Об этом сообщает российское СМИ, опубликовав запрос на интервью.

"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", - цитирует РИА Новости ответ, полученный из Офиса президента.

Как заявили в СМИ, ответ якобы был получен по электронной почте спустя две недели после отправки самого запроса.

В РИА Новостях также заявили, что с украинским президентом планировали поговорить об отношениях между двумя странами, а также судьбе удерживаемых лиц. В частности - Кирилле Вышинском.

8 августа охрана Зеленского во время его визита в Стамбул заблокировала пропагандистку телеканала Россия.

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