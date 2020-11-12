НАТО нужно пересмотреть стратегию по РФ и заставить ее уйти с Донбасса – Вершбоу

По мнению бывшего заместителя генсека Альянса, "надо усилить давление на Путина, чтобы сдержать авантюризм и экспансионизм России"

Североатлантическому альянсу следует как можно быстрее пересмотреть свою политику в отношениях с Россией. Об этом на Львовском форуме по безопасности заявил сотрудник Центра стратегии и безопасности Атлантического совета в Вашингтоне Александр Вершбоу, передает Укринформ.

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"Если НАТО хочет добиться "эффекта изменения игры", надо вести себя агрессивно по отношению к России и заставить ее уйти из Донбасса. Этого можно достигать увеличением давления, усилением и расширением санкций, а не просто их продолжением", – подчеркнул Вершбоу.

Вершбоу считает, что одним из первых шагов НАТО в 2021 году – это пересмотр общей стратегии по РФ, поскольку она "застряла" еще в 2016 году.

"Необходимо вернуть инициативу, забрать ее у Путина, поставить заслон деструктивной активности, дезинформации, диверсиям и кибератакам", – сказал Вершбоу.

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По его словам, надо "усилить давление на Путина, чтобы сдержать авантюризм и экспансионизм России".

Он добавил, что НАТО следует признать, что агрессивность Москвы является частью более широкой стратегии по установлению российского господства на пространстве "от Арктики до Сирии".

Вершбоу убежден, что на этом направлении НАТО необходимо действовать вместе с Украиной и Грузией.

Эксперт США говорит, что, несмотря на то, что эти страны еще не являются членами Альянса, он должен делать все возможное для защиты их суверенитета и активнее привлекать их в свое планирование.

11 ноября генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес заявил, что Грузия и Украина заслуживают членства в НАТО на основании совместных ценностей, а также угроз, которые перед ними стоят.

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Арина Толина

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