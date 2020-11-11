Генерал армии США: Грузия уже должна была быть в НАТО, а за ней – Украина

Генерал армии США Бен Ходжес уверен, что "коалиции наций всегда являются вызовом"

Грузия и Украина заслуживают членства в НАТО на основании совместных ценностей, а также угроз, которые перед ними стоят. Об этом заявил генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес, выступая на Львовском форуме по безопасности – 2020, сообщает Укринформ.

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"Коалиции наций всегда являются вызовом. Ведь народы сплачиваются перед общей угрозой и вокруг общих ценностей. Наш Альянс, нерушимый с 1949 года, присоединяет другие страны. Я думаю, что Грузия уже б должна была быть в НАТО, а Украина – вскоре вслед за ней", – подчеркнул Ходжес.

Говоря о вопросе единства Альянса он выразил уверенность, что несмотря на нынешние разногласия, Турция остается важным и влиятельным союзником в Черноморском регионе и на Кавказе.

"Я даже не хочу думать о НАТО без Турции. Альянс достаточно устойчив", – отметил Ходжес.

Учитывая пандемию COVID-19 форум, который продлится до 15 ноября, проходит в формате экспертного онлайн-марафона.

21 октября президент Владимир Зеленский призвал украинских разведчиков ориентироваться в своей работе на стандарты спецслужб НАТО.

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Арина Толина

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