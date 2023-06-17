НАТО создал центр защиты подводной инфраструктуры из-за риска российских диверсий

Североатлантический альянс открыл новый центр по защите подводных трубопроводов и кабелей на фоне до сих пор не раскрытой атаки на Северные потоки и опасений, что Россия составляет карту жизненно важной западной инфраструктуры для энергетики и интернета в водах вокруг Европы. Об этом сообщает AP.

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"Угроза развивается", – заявил генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн, возглавляющий специальное подразделение, занимающееся этой проблемой, после того как министры обороны стран НАТО дали зеленый свет созданию нового центра.

Центр НАТО по защите подводных трубопроводов и кабелей будет расположен в Нортвуде, на северо-западе Лондона.

"Российские корабли активно наносили на карту нашу критически важную подводную инфраструктуру. Есть высокие риск, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь на Западе", – сказал Вирманн журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как отмечается, только Северное море пересекают около 8000 километров нефте- и газопроводов, а за системами, кабелями и сетями невозможно наблюдать круглосуточно.

Ежегодно в мире регистрируется около 100 инцидентов с повреждениями кабелей, и часто трудно сказать, были ли они преднамеренными.

"У нас не может быть присутствия НАТО на этих тысячах километров подводной инфраструктуры, – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. – Но мы можем лучше собирать разведданные, обмениваться информацией и объединять ее, потому что и в частном секторе есть много информации о передвижениях судов".

Сообщается, что вместо того, чтобы пытаться наблюдать за всем этим, новый центр и союзники по НАТО сосредоточатся на областях повышенного риска.

Например, трубопроводы на мелководье, до которых могут легко добраться водолазы, значительно уязвимы.

Какой бы ни была цель, НАТО считает важным ловить диверсантов, когда они готовят свои атаки.

"Для поддержки центра союзники решили создать критически важную сеть подводной инфраструктуры, объединяющую НАТО, союзников и представителей частного сектора. Это поможет улучшить обмен информацией о развивающихся рисках и угрозах", – сказал Вирманн.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода стали непригодны для эксплуатации.

27 апреля 2023 года Вооруженные силы Дании подтвердили, что российское военное спецсудно находилось у газопровода Северный поток за четыре дня до взрыва.

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