НАТО створило центр захисту підводної інфраструктури через ризик російських диверсій

Північноатлантичний альянс відкрив новий центр захисту підводних трубопроводів та кабелів на тлі досі не розкритої атаки на Північні потоки та побоювань, що Росія складає карту життєво важливої західної інфраструктури для енергетики та інтернету у водах навколо Європи. Про це повідомляє AP.

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"Загроза розвивається", – заявив генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн, який очолює спеціальний підрозділ, що займається цією проблемою, після того, як міністри оборони країн НАТО дали зелене світло створенню нового центру.

Центр НАТО з захисту підводних трубопроводів та кабелів буде розташований у Нортвуді, на північному заході Лондона.

"Російські кораблі активно наносили на карту нашу критично важливу підводну інфраструктуру. Є високий ризик, що Росія може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя на Заході", – сказав Вірманн журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Як зазначається, лише Північне море перетинають близько 8000 кілометрів нафто- та газопроводів, а за системами, кабелями та мережами неможливо спостерігати цілодобово.

Щороку в світі реєструється близько 100 інцидентів з пошкодженнями кабелів, і часто важко сказати, чи були вони навмисними.

"У нас не може бути присутності НАТО на цих тисячах кілометрів підводної інфраструктури, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. – Але ми можемо краще збирати розвіддані, обмінюватися інформацією та об'єднувати її, тому що і в приватному секторі є багато інформації про пересування суден".

Повідомляється, що замість того, щоб намагатися спостерігати за всім цим, новий центр і союзники з НАТО зосередяться на зонах підвищеного ризику.

Наприклад, трубопроводи на мілководді, до яких можуть легко дістатися водолази, значно вразливі.

Якою б не була мета, НАТО вважає за важливе ловити диверсантів, коли вони готують свої атаки.

"Для підтримки центру союзники вирішили створити критично важливу мережу підводної інфраструктури, що об'єднує НАТО, союзників і представників приватного сектору. Це допоможе покращити обмін інформацією про ризики та загрози, що розвиваються", – сказав Вірманн.

У вересні 2022 року на трасі газопроводів Північний потік сталися вибухи, після чого три з чотирьох ниток трубопроводу стали непридатними для експлуатації.

27 квітня 2023 року Збройні сили Данії підтвердили, що російське військове спецсудно збуло біля газопроводу Північний потік за чотири дні до вибуху.

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