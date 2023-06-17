RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

НАТО створило центр захисту підводної інфраструктури через ризик російських диверсій

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 09:39
НАТО створило центр захисту підводної інфраструктури через ризик російських диверсій - Фото
Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Північноатлантичний альянс відкрив новий центр захисту підводних трубопроводів та кабелів на тлі досі не розкритої атаки на Північні потоки та побоювань, що Росія складає карту життєво важливої західної інфраструктури для енергетики та інтернету у водах навколо Європи. Про це повідомляє AP.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Загроза розвивається", – заявив генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн, який очолює спеціальний підрозділ, що займається цією проблемою, після того, як міністри оборони країн НАТО дали зелене світло створенню нового центру.

Центр НАТО з захисту підводних трубопроводів та кабелів буде розташований у Нортвуді, на північному заході Лондона.

"Російські кораблі активно наносили на карту нашу критично важливу підводну інфраструктуру. Є високий ризик, що Росія може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя на Заході", – сказав Вірманн журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Як зазначається, лише Північне море перетинають близько 8000 кілометрів нафто- та газопроводів, а за системами, кабелями та мережами неможливо спостерігати цілодобово.

Щороку в світі реєструється близько 100 інцидентів з пошкодженнями кабелів, і часто важко сказати, чи були вони навмисними.

"У нас не може бути присутності НАТО на цих тисячах кілометрів підводної інфраструктури, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. – Але ми можемо краще збирати розвіддані, обмінюватися інформацією та об'єднувати її, тому що і в приватному секторі є багато інформації про пересування суден".

Повідомляється, що замість того, щоб намагатися спостерігати за всім цим, новий центр і союзники з НАТО зосередяться на зонах підвищеного ризику.

Наприклад, трубопроводи на мілководді, до яких можуть легко дістатися водолази, значно вразливі.

Якою б не була мета, НАТО вважає за важливе ловити диверсантів, коли вони готують свої атаки.

"Для підтримки центру союзники вирішили створити критично важливу мережу підводної інфраструктури, що об'єднує НАТО, союзників і представників приватного сектору. Це допоможе покращити обмін інформацією про ризики та загрози, що розвиваються", – сказав Вірманн.

Читайте також: Підсумки розслідування диверсії на Північних потоках будуть вже восени – Reuters

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОінфраструктурапівнічний потік
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 