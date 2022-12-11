НАТО усиливает помощь Молдове на фоне нарастания гибридных угроз со стороны России – Санду

Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове, в связи с чем внешние партнеры, включая НАТО, усиливают оборонную помощь Молдове. Об этом сказала в интервью CNN президент страны Майя Санду.

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Хотя угрозы прямого военного вторжения в Молдову сейчас нет, Россия не оставляет попытки проводить против страны "гибридные атаки" для ее дестабилизации, сказала Санду. В связи с этим партнеры Молдовы, в том числе НАТО, усиливают взаимодействие с Кишиневом для укрепления оборонной сферы.

Санду заявила, что Россия, помимо усиления пропаганды, использует как часть гибридной войны поставку энергоресурсов. Она указала, что Газпром ограничил поставки газа в Молдову на 60%, несмотря на заключенный контракт и на то, что Молдова покупает у России газ "по очень высокой цене".

Президент также отметила, что страна получает все больше помощи в оборонной сфере от стран НАТО.

"Мы сделали определенные запросы для нашего оборонного сектора. Мы понимаем, что помощь Украине остается главным приоритетом, но тоже надеемся получить помощь для усиления обороноспособности", – сказала Санду.

В ответ на вопрос, не опасается ли Молдова, что Россия будет мешать ее вступлению в Евросоюз, Санду заявила, что Молдова – независимое государство и сама принимает важные для нее решения.

"Это решение наше и стран-членов Евросоюза, и это совсем не дело России", — подчеркнула Санду.

Сергій Бережний

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