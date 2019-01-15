НАТО вслед за США требует от России освободить украинских моряков

Фото: ЕРА

Заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер призвала Россию освободить захваченных украинских моряков. Об этом она написала у себя в Twitter.

Сегодня, 15 января, в штаб-квартире НАТО у Геттемюллер состоялась встреча с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко.

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"Серьезная дискуссия с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко сегодня в штаб-квартире НАТО. Союзники полностью поддерживают Украину. Критично важно, чтобы Россия освободила украинских моряков и судна, которые она захватила", - написала Геттемюллер.

Ранее сегодня пресс-служба посольства США в Украине сообщила, что Штаты требуют от России немедленно освободить военнопленных украинских моряков.

Судилище в РФ продлило арест пленных украинских моряков до 24 апреля.

В суде моряки отказались отвечать на любые вопросы, кроме тех, которые касаются установления их личности.