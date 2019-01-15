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15.01.2019, 16:40

США требуют от России немедленно освободить украинских моряков

США требуют от России немедленно освободить украинских моряков - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В посольстве США оотмечают, что Россия использует украинских моряков как пешек в политической игре

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Соединенные Штаты Америки требуют от России немедленно освободить военнопленных украинских моряков. Об этом пресс-служба посольства США в Украине сообщает у себя в Twitter.

"Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешек в своей политической игре", - отмечают в ведомстве.

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Посольство США выразило глубоко обеспокоены здоровьем и правами украинских моряков.

Судилище в РФ продлило арест восьмерых пленных украинских моряков до 24 апреля.

В суде моряки отказались отвечать на любые вопросы, кроме тех, которые касаются установления их личности.

Также сообщалось, что ФСБ добилась закрытого суда над ними.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что Украина призывает международных партнеров ввести "азовский" пакет санкций против Российской Федерации.

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Теги: Азов, США, Россия
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