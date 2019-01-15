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15.01.2019, 15:15

Украина требует ввести новые санкции против России - Геращенко

Украина требует ввести новые санкции против России - Геращенко - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-спикер сообщила, что Украина призывает зарубежных партнеров ввести против РФ санкции в связи с агрессией на Азове и захватом украинских моряков

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Украина призывает международных партнеров ввести "азовский" пакет санкций против Российской Федерации. Об этом первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила у себя в Facebook.

Она напомнила, что сегодня, 15 января, в Москве в закрытом режиме прошло судилище над украинскими моряками, которые признали себя военнопленными.

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"В закрытом - потому что Кремль пытается скрыть свои преступления, военную провокацию против украинских экипажей на Азове и захват пленных", - написала Геращенко.

Кремль стремится представить военную вооруженную агрессию в Азовском море как мелкий инцидент, добавила она.

"Украина обращается к странам-партнерам ввести азовский пакет санкций против РФ. Мы требуем от РФ немедленного и без всяких предпосылок освобождения наших военнопленных моряков", - подчеркнула вице-спикер.

В суде РФ продлили арест восьмерых пленных украинских моряков до 24 апреля.

В суде моряки отказались отвечать на любые вопросы, кроме тех, которые касаются установления их личности.

Также сообщалось, что ФСБ добилась закрытого суда над ними.

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Теги: санкции, война, Ирина Геращенко, Азов
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