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Нацагентство против коррупции требует от Совета судей "прекратить нарушать закон"

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 13:19
Нацагентство против коррупции требует от Совета судей
Александр Новиков (Фото: пресс-служба НАПК)

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что Совет судей нарушает антикоррупционное законодательство, присваивая себе полномочия Верховной Рады. В связи с этим Новиков направил письмо председателю Совета судей Украины Богдану Моничу, сообщает пресс-служба НАПК.

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В письме сказано, что в законе о предотвращении коррупции Верховная Рада определила, что исключительно у НАПК есть полномочия давать разъяснения по поводу конфликта интересов.

Однако Совет судей, как утверждает Новиков, решил пренебречь этой нормой и определить в своем порядке, что ССУ может предоставлять такие разъяснения судьям. Такие действия Совета судей противоречат закону о судоустройстве и статусе судей.

"Итак, ССУ своим решением присвоил полномочия законодательной власти, не представленные ей Конституцией и законами Украины, чем нарушил положения статей 6 и 19 Конституции", – сказано в сообщении.

Глава НАПК отметил, что действия Совета судей могут ввести судей в заблуждение и привести к правонарушениям с их стороны. Обращаясь за разъяснением в ССУ, который на самом деле не должен их предоставлять, судьи могут ошибочно понимать требования законодательства по поводу конфликта интересов. Они будут считать, что придерживаются всех требований закона, тогда как на самом деле могут действовать, имея реальный конфликт интересов, что станет основанием для признания лиц недобропорядочными.

"Это уже второй случай, после решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, когда отдельные организации судебной власти берут на себя полномочия Верховной Рады. Дублирование функций по конфликту интересов противоречит закону и Конституции", – сказано в письме Новикова.

Глава НАПК потребовал от Совета судей как можно быстрее привести Порядок в соответствие к требованиям украинского законодательства.

  • 9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на добропорядочность кандидатов в члены Высшего совета правосудия. Как объяснила LIGA.net эксперт ЦПК Галина Чижик, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, а он не может быть создан без представителей от Совета судей.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокировки реформы и пообещал дать отпор таким действиям. По этому вопросу 16 сентября в ОП состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представителей Верховной Рады и послов G7.

Читайте также: У судей считают, что закон Зеленского провалит судебную реформу: семь аргументов от ВСП

Оксана Житнюк
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судьи напк конфликт интересов совет судей ССУ александр новиков
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