Нацгвардии могут разрешить использовать оружие при беспорядках. ЦПД указал на опасность

Отмечается, что законопроект может превратить НГУ в бывший "Беркут"

Протесты в Украине в 2014 году (Иллюстративное фото: ЕРА)

Правоохранительный комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект №10311, позволяющий Нацгвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских во время массовых беспорядков. Центр противодействия дезинформации указал на опасные моменты.

Законопроект "значительно расширяет полномочия" Нацгвардии. В частности, военные получают "практически неограниченные права" для использования огнестрельного оружия, слезоточивого газа, электрошокеров, беспилотников и других средств, в частности к гражданскому населению во время акций протеста.

"Задекларированная цель законопроекта – якобы предоставить НГУ больше прав и инструментов... Однако часть новых полномочий, которые предоставляются НГУ в законопроекте – не имеет никакого отношения к более эффективной защите государства, а лишь предоставляет полномочия разгонять митинги в стиле ликвидированного подразделения "Беркут", – сообщили в ЦПД.

Отмечается, что документ был ранее принят ВРУ в первом чтении, однако после этого правоохранительный комитет добавил "ряд вредных поправок", которые превращают НГУ в "инструмент государственного прессинга".

В Центре подчеркнули, что этот законопроект нельзя выносить на повестку дня без надлежащей доработки и исправления рисковых норм.

В ЦПД выделили пять правок, которые считаются потенциально опасными.

→ право для Нацгвардии применять огнестрельное оружие, в частности для прекращения массовых беспорядков.

→ предупреждать о принуждении во время митингов НГУ сможет благодаря табло или громкоговорителям.

→ право для Нацгвардии применять резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры контактного и контактно-дистанционного действия.

→ разрешение маркировать нарушителей во время массовых беспорядков (например, краской).

→ расширение полномочий Нацгвардии по использованию беспилотных аппаратов для слишком обобщенных целей.