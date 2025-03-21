Нацгвардії можуть дозволити використовувати зброю під час заворушень. ЦПД вказав на небезпеку

Зазначається, що законопроєкт може перетворити НГУ на колишній "Беркут"

Протести в Україні у 2014 році (Ілюстративне фото: ЕРА)

Правоохоронний комітет Верховної Ради України підтримав законопроєкт №10311, який дозволяє Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільних під час масових заворушень. Центр протидії дезінформації вказав на небезпечні моменти.

Зазначається, що законопроєкт "значно розширює повноваження" Нацгвардії. Зокрема, військові отримують "практично необмежені права" для використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу, електрошокерів, безпілотників та інших засобів, зокрема до цивільного населення під час акцій протесту.

"Задекларована мета законопроєкту – начебто надати НГУ більше прав та інструментів.. Проте частина нових повноважень, які надаються НГУ у законопроєкті – не має жодного відношення до більш ефективного захисту держави, а лише надає повноваження розганяти мітинги у стилі ліквідованого підрозділу "Беркут", – повідомили у ЦПД.

Зазначається, що документ був раніше ухвалений ВРУ у першому читанні, однак після цього правоохоронний комітет додав "низку шкідливих поправок", які перетворюють НГУ на "інструмент державного пресингу".

У Центрі наголосили, що цей законопроєкт не можна виносити на порядок денний без належного доопрацювання та виправлення ризикових норм.

У ЦПД виділили п'ять правок, які вважають потенційно небезпечними.

→ право для Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень;

→ попереджати про застосування примусу під час мітингів НГУ зможе завдяки табло чи гучномовцям;

→ право для Нацгвардії застосовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери контактної та контактно-дистанційної дії;

→ дозвіл на те, щоб маркувати порушників під час масових заворушень (наприклад, фарбою);

→ розширення повноважень Нацгвардії щодо використання безпілотних апаратів для надто узагальнених цілей.