Нацгвардия опровергла, что командующий Пивненко был уволен

Бригадный генерал Пивненко продолжает выполнять свои обязанности, сообщили в пресс-службе Нацгвардии

Александр Пивненко (Фото: Facebook военного)

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко не отстранен, несмотря на сообщения в медиа. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии в Facebook.

"Во избежание распространения ложной информации от неофициальных источников, сообщаем, что командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

Там добавили, что бригадный генерал продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме.

10 мая Министерство внутренних дел сообщило об отстранении шести должностных лиц Нацгвардии из-за подозрений во взяточничестве. Среди них якобы был и Пивненко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины позже заявили, что не будут комментировать ход расследований в отношении должностных лиц Нацгвардии.