Нацгвардия опровергла, что командующий Пивненко был уволен
Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко не отстранен, несмотря на сообщения в медиа. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии в Facebook.
"Во избежание распространения ложной информации от неофициальных источников, сообщаем, что командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей", – говорится в сообщении.
Там добавили, что бригадный генерал продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме.
10 мая Министерство внутренних дел сообщило об отстранении шести должностных лиц Нацгвардии из-за подозрений во взяточничестве. Среди них якобы был и Пивненко.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины позже заявили, что не будут комментировать ход расследований в отношении должностных лиц Нацгвардии.
- Ряд украинских медиа, в частности ZN.ua, со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро 10 мая второй день подряд якобы проводит обыски в Нацгвардии.
- По неофициальным данным, как сообщали журналисты, обыски среди прочего могли состояться у командующего Нацгвардией Пивненко.
- 11 мая командир первого корпуса Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко (Редис) и бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) вступились за Пивненко, которого якобы могли отстранить от должности из-за подозрений во взяточничестве.