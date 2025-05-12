Нацгвардія спростувала, що командувача Півненка було звільнено

Бригадний генерал Півненко продовжує виконувати свої обов'язки, повідомили у пресслужбі Нацгвардії

Олександр Півненко (Фото: Facebook військового)

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко не відсторонений попри повідомлення в медіа. Про це повідомили у пресслужбі Нацгвардії у Facebook.

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"З метою уникнення поширення неправдивої інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків", – йдеться у дописі.

Там додали, що бригадний генерал продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі.

10 травня Міністерство внутрішніх справ повідомило про відсторонення шістьох посадовців Нацгвардії через підозри у хабарництві. Серед них нібито був і Півненко.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України пізніше заявили, що не коментуватимуть процес розслідувань стосовно посадовців Нацгвардії.