Нацгвардія спростувала, що командувача Півненка було звільнено
Командувач Національної гвардії Олександр Півненко не відсторонений попри повідомлення в медіа. Про це повідомили у пресслужбі Нацгвардії у Facebook.
"З метою уникнення поширення неправдивої інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків", – йдеться у дописі.
Там додали, що бригадний генерал продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі.
10 травня Міністерство внутрішніх справ повідомило про відсторонення шістьох посадовців Нацгвардії через підозри у хабарництві. Серед них нібито був і Півненко.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України пізніше заявили, що не коментуватимуть процес розслідувань стосовно посадовців Нацгвардії.
- Низка українських медіа, зокрема ZN.ua, із посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах повідомили, що Національне антикорупційне бюро 10 травня другий день поспіль нібито проводить обшуки в Нацгвардії.
- За неофіційними даними, як повідомляли журналісти, обшуки серед іншого могли відбутися у командувача Нацгвардії Півненка.
- 11 травня командир першого корпусу Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко (Редіс) і колишній начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) вступилися за Півненка, якого нібито могли усунути з посади через підозри у хабарництві.