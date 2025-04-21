Корпуси Нацгвардії "Азов" і "Хартія" створені не на основі бригад із цими назвами – НГУ

Нацгвардія (Фото: Армія FM)

Корпуси Національної гвардії "Азов" і "Хартія" створені не на основі бригад з відповідними назвами. Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

"Ці бригади так само увійшли в корпуси, як і інші бригади. Водночас мають спільні назви, а їхні командири (мається на увазі командири бригади "Азов" і бригади "Хартія") стали командирами корпусів. Сам корпус, окрім бригад та управління, матиме й підрозділи забезпечення", – заявив він.

Основна мета реформи — після призначення командирів почати призначати людей на інші важливі посади, формувати підрозділи для забезпечення й налагоджувати співпрацю між усіма частинами системи. Склад корпусів: 1-й корпус НГУ "Азов" очолив полковник Денис (Редіс) Прокопенко. До складу цього корпусу увійшли: → 1-ша Президентська бригада оперативного призначення "Буревій"; → 12-та бригада спеціального призначення "Азов"; → 14-та бригада оперативного призначення "Червона Калина"; → 15-та бригада оперативного призначення "Кара-Даг"; → новостворена 20-та бригада оперативного призначення "Любарт". 2-й корпус НГУ "Хартія" очолив полковник Ігор (Корнет) Оболєнський. До складу корпусу увійшли: → 3-тя бригада оперативного призначення "Спартан"; → 4-та бригада оперативного призначення "Рубіж"; → 13-та бригада оперативного призначення "Хартія"; → 17-та Полтавська бригада "Рейд"; → 18-та Слов’янська бригада.

У листопаді 2024 року Зеленський повідомляв, що військові пропонують перехід до системи "корпус – бригада". Тоді президент зазначав: якщо це допоможе "скоротити відстань" від генерала до солдата і зменшити бюрократичність, то він не проти цього.

3 лютого 2025 року головком Сирський повідомив, що в ЗСУ триває реформа організаційної структури війська. Зокрема, розпочалися заходи з переходу на корпусну структуру.