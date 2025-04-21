Корпуси Нацгвардії "Азов" і "Хартія" створені не на основі бригад із цими назвами – НГУ
Корпуси Національної гвардії "Азов" і "Хартія" створені не на основі бригад з відповідними назвами. Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.
"Ці бригади так само увійшли в корпуси, як і інші бригади. Водночас мають спільні назви, а їхні командири (мається на увазі командири бригади "Азов" і бригади "Хартія") стали командирами корпусів. Сам корпус, окрім бригад та управління, матиме й підрозділи забезпечення", – заявив він.
Основна мета реформи — після призначення командирів почати призначати людей на інші важливі посади, формувати підрозділи для забезпечення й налагоджувати співпрацю між усіма частинами системи.
Склад корпусів:
1-й корпус НГУ "Азов" очолив полковник Денис (Редіс) Прокопенко.
До складу цього корпусу увійшли:
→ 1-ша Президентська бригада оперативного призначення "Буревій";
→ 12-та бригада спеціального призначення "Азов";
→ 14-та бригада оперативного призначення "Червона Калина";
→ 15-та бригада оперативного призначення "Кара-Даг";
→ новостворена 20-та бригада оперативного призначення "Любарт".
2-й корпус НГУ "Хартія" очолив полковник Ігор (Корнет) Оболєнський.
До складу корпусу увійшли:
→ 3-тя бригада оперативного призначення "Спартан";
→ 4-та бригада оперативного призначення "Рубіж";
→ 13-та бригада оперативного призначення "Хартія";
→ 17-та Полтавська бригада "Рейд";
→ 18-та Слов’янська бригада.
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