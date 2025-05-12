Топвійськові "Азову" вступилися за командувача Нацгвардії. НАБУ та САП зробили заяву

10 травня МВС повідомило про відсторонення шістьох посадовців Нацгвардії. Серед них міг бути й командувач НГУ Півненко

Олександр Півненко (Фото: Facebook військового)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України заявили, що не коментуватимуть хід розслідувань стосовно посадовців Нацгвардії. Відповідний допис пресслужба САП опублікувала у Facebook.

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"З метою досягнення цілей розслідувань НАБУ і САП не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що НАБУ та САП повідомляють про результати слідства тільки тоді, коли у слідчих і прокурорів є достатньо доказів, щоб оголосити підозру.

Там наголосили, що проведення слідчих дій не означає, що ті чи інші люди винні у вчиненні злочину. Слідчі дії спрямовані на перевірку різних версій і збір доказів, які мають підтвердити або спростувати факт злочину та причетність конкретних осіб.

"Про результати розслідування згаданих у медіа кримінальних проваджень та прийняті на їх підставі рішення НАБУ і САП повідомить офіційними каналами комунікації", – підсумували у пресслужбі.

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Командир першого корпусу Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко (Редіс) та колишній начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) вступилися за командувача Нацгвардії Олександра Півненка, якого могли усунути з посади через підозри у хабарництві.

"Саме бригадний генерал Півненко є тією людиною, яка в максимально короткі терміни ефективно реформувала НГУ, і створила потужну силову структуру, яка на належному рівні спільно зі ЗСУ виконує поставлені бойові завдання на лінії бойового зіткнення", – написав Редіс у Facebook.

За його словами, "Півненко постійно з головою залучений в усі військові процеси: аналізує та впроваджує набутий досвід, з високою точністю прогнозує дії противника".

"Впевнений, в тому, що той, хто ходить в окопи на передові позиції до бійців після відбиття штурму, не зацікавлений у хабарництві та казнокрадстві", – додав військовий.

Кротевич своєю чергою заявив, що якби не чинний командувач Нацгвардії разом із міністром внутрішніх справ, то "Національну гвардію просто стерли б у безглуздих штурмах".