Топвійськові "Азову" вступилися за командувача Нацгвардії. НАБУ та САП зробили заяву
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України заявили, що не коментуватимуть хід розслідувань стосовно посадовців Нацгвардії. Відповідний допис пресслужба САП опублікувала у Facebook.
"З метою досягнення цілей розслідувань НАБУ і САП не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що НАБУ та САП повідомляють про результати слідства тільки тоді, коли у слідчих і прокурорів є достатньо доказів, щоб оголосити підозру.
Там наголосили, що проведення слідчих дій не означає, що ті чи інші люди винні у вчиненні злочину. Слідчі дії спрямовані на перевірку різних версій і збір доказів, які мають підтвердити або спростувати факт злочину та причетність конкретних осіб.
"Про результати розслідування згаданих у медіа кримінальних проваджень та прийняті на їх підставі рішення НАБУ і САП повідомить офіційними каналами комунікації", – підсумували у пресслужбі.
Командир першого корпусу Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко (Редіс) та колишній начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) вступилися за командувача Нацгвардії Олександра Півненка, якого могли усунути з посади через підозри у хабарництві.
"Саме бригадний генерал Півненко є тією людиною, яка в максимально короткі терміни ефективно реформувала НГУ, і створила потужну силову структуру, яка на належному рівні спільно зі ЗСУ виконує поставлені бойові завдання на лінії бойового зіткнення", – написав Редіс у Facebook.
За його словами, "Півненко постійно з головою залучений в усі військові процеси: аналізує та впроваджує набутий досвід, з високою точністю прогнозує дії противника".
"Впевнений, в тому, що той, хто ходить в окопи на передові позиції до бійців після відбиття штурму, не зацікавлений у хабарництві та казнокрадстві", – додав військовий.
Кротевич своєю чергою заявив, що якби не чинний командувач Нацгвардії разом із міністром внутрішніх справ, то "Національну гвардію просто стерли б у безглуздих штурмах".
- 10 травня 2025 року Міністерство внутрішніх справ повідомило про відсторонення шістьох посадовців Нацгвардії.
- Низка українських медіа, зокрема ZN.ua, із посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах повідомили, що Національне антикорупційне бюро 10 травня другий день поспіль нібито проводить обшуки в Нацгвардії.
- За неофіційними даними, обшуки серед іншого могли відбутися у командувача Нацгвардії Олександра Півненка.