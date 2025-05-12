Нардепа Тищенка перевели під нічний домашній арешт до 12 липня – Суспільне
Народному депутату Миколі Тищенку та колишньому поліціянту Богдану Писаренку 12 травня переобрали запобіжний захід у справі про напад на колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазоху. Як повідомляє Суспільне, тепер вони перебуватимуть під нічним домашнім арештом до 12 липня.
Зазначається, що прокурор Яків Слюсаренко звернувся до суду з клопотанням про подовження домашнього арешту для обвинувачених, термін якого закінчується 21 травня.
Адвокатка Писаренка Олена Чернова стверджувала, що домашній арешт порушує права людини, адже за міжнародною конвенцією він не може тривати більш як шість місяців, а для Писаренка цей строк вже майже 11 місяців. Вона просила замінити цілодобовий арешт на нічний.
Чернова також зазначила, що батько Писаренка є інвалідом третьої групи й потребує його допомоги.
"Також Писаренко має дворічну сестричку, і він проживає з матірʼю, яка зараз перебуває у декретній відпустці, доглядає за маленькою дитиною. Звісно, сімʼї потрібна допомога їхнього сина, він працював", – додала вона.
Адвокат Тищенка Євген Солодко також виступив проти цілодобового домашнього арешту.
В результаті, для Тищенка та Писаренка суд призначив нічний домашній арешт до 12 липня.
- Тищенко фігурує у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу Kraken у Дніпрі, який гуляв центром міста з немовлям у візку. Тищенко приїздив до міста, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що постраждалий нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою.
- 25 червня 2024 року Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Того самого дня суд відправив його під домашній арешт.