Нардепа Тищенка перевели під нічний домашній арешт до 12 липня – Суспільне

Прокурор клопотав про продовження домашнього арешту для нардепа, але в результаті суд призначив йому нічний домашній арешт до 12 липня

Микола Тищенко (Фото: Facebook нардепа)

Народному депутату Миколі Тищенку та колишньому поліціянту Богдану Писаренку 12 травня переобрали запобіжний захід у справі про напад на колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазоху. Як повідомляє Суспільне, тепер вони перебуватимуть під нічним домашнім арештом до 12 липня.

Зазначається, що прокурор Яків Слюсаренко звернувся до суду з клопотанням про подовження домашнього арешту для обвинувачених, термін якого закінчується 21 травня.

Адвокатка Писаренка Олена Чернова стверджувала, що домашній арешт порушує права людини, адже за міжнародною конвенцією він не може тривати більш як шість місяців, а для Писаренка цей строк вже майже 11 місяців. Вона просила замінити цілодобовий арешт на нічний.

Чернова також зазначила, що батько Писаренка є інвалідом третьої групи й потребує його допомоги.

"Також Писаренко має дворічну сестричку, і він проживає з матірʼю, яка зараз перебуває у декретній відпустці, доглядає за маленькою дитиною. Звісно, сімʼї потрібна допомога їхнього сина, він працював", – додала вона.

Адвокат Тищенка Євген Солодко також виступив проти цілодобового домашнього арешту.

В результаті, для Тищенка та Писаренка суд призначив нічний домашній арешт до 12 липня.