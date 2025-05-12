Нардепа Тищенко перевели под ночной домашний арест до 12 июля – Суспильне

Прокурор ходатайствовал о продлении домашнего ареста для нардепа, но в результате суд назначил ему ночной домашний арест до 12 июля

Николай Тищенко (Фото: Facebook нардепа)

Народному депутату Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко 12 мая переизбрали меру пресечения по делу о нападении на бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазоху. Теперь они будут находиться под ночным домашним арестом до 12 июля, передает Суспильне.

Отмечается, что прокурор Яков Слюсаренко обратился в суд с ходатайством о продлении домашнего ареста для обвиняемых, срок которого истекает 21 мая.

Адвокат Писаренко Елена Чернова утверждала, что домашний арест нарушает права человека, ведь, согласно международной конвенции, он не может длиться более шести месяцев, а для Писаренко этот срок уже почти 11 месяцев. Она просила заменить круглосуточный арест ночным.

Чернова также отметила, что отец Писаренко является инвалидом третьей группы и нуждается в его помощи.

"Также у Писаренко есть двухлетняя сестричка, и он проживает с матерью, которая сейчас находится в декретном отпуске, ухаживает за маленьким ребенком. Конечно, семье нужна помощь их сына, чтобы он работал", – добавила она.

Адвокат Тищенко Евгений Солодко также выступил против круглосуточного домашнего ареста.

В результате для Тищенко и Писаренко суд назначил ночной домашний арест до 12 июля.