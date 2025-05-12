Нардепа Тищенко перевели под ночной домашний арест до 12 июля – Суспильне
Народному депутату Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко 12 мая переизбрали меру пресечения по делу о нападении на бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазоху. Теперь они будут находиться под ночным домашним арестом до 12 июля, передает Суспильне.
Отмечается, что прокурор Яков Слюсаренко обратился в суд с ходатайством о продлении домашнего ареста для обвиняемых, срок которого истекает 21 мая.
Адвокат Писаренко Елена Чернова утверждала, что домашний арест нарушает права человека, ведь, согласно международной конвенции, он не может длиться более шести месяцев, а для Писаренко этот срок уже почти 11 месяцев. Она просила заменить круглосуточный арест ночным.
Чернова также отметила, что отец Писаренко является инвалидом третьей группы и нуждается в его помощи.
"Также у Писаренко есть двухлетняя сестричка, и он проживает с матерью, которая сейчас находится в декретном отпуске, ухаживает за маленьким ребенком. Конечно, семье нужна помощь их сына, чтобы он работал", – добавила она.
Адвокат Тищенко Евгений Солодко также выступил против круглосуточного домашнего ареста.
В результате для Тищенко и Писаренко суд назначил ночной домашний арест до 12 июля.
- Тищенко фигурирует в деле об избиении бывшего бойца спецподразделения Kraken в Днепре, который гулял по центру города с младенцем в коляске. Тищенко приезжал в город, чтобы якобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Нардеп впоследствии заявил, что пострадавший якобы связан с мошеннической ботофермой.
- 25 июня 2024 года Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. В тот же день суд отправил его под домашний арест.