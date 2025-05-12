Топ-военные "Азова" вступились за командующего Нацгвардией. НАБУ и САП сделали заявление
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины заявили, что не будут комментировать ход расследований в отношении чиновников Нацгвардии. Соответствующее сообщение пресс-служба САП опубликовала в Facebook.
"В целях достижения целей расследований НАБУ и САП не комментируют ход и результаты следственных действий в своих уголовных производствах", – говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что НАБУ и САП сообщают о результатах следствия только тогда, когда у следователей и прокуроров достаточно доказательств, чтобы объявить подозрение.
Там подчеркнули, что проведение следственных действий не означает, что те или иные люди виновны в совершении преступления. Следственные действия направлены на проверку различных версий и сбор доказательств, подтверждающих или опровергающих факт преступления и причастность конкретных лиц.
"О результатах расследования упомянутых в медиа уголовных производств и принятых на их основании решений НАБУ и САП сообщит официальным каналам коммуникации", – подытожили в пресс-службе.
Командир первого корпуса Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко (Редис) и бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) вступились за командующего Нацгвардией Александра Пивненко, которого могли отстранить от должности из-за подозрений во взяточничестве.
"Именно бригадный генерал Пивненко является тем человеком, который в максимально короткие сроки эффективно реформировал НГУ, и создал мощную силовую структуру, которая на должном уровне совместно с ВСУ выполняет поставленные боевые задачи на линии боевого столкновения", – написал Редис в Facebook.
По его словам, "Пивненко постоянно с головой вовлечен во все военные процессы: анализирует и внедряет приобретенный опыт, с высокой точностью прогнозирует действия противника".
"Уверен, в том, что ходящий в окопы на передовые позиции к бойцам после отражения штурма не заинтересован во взяточничестве и казнокрадстве", – добавил военный.
Кротевич в свою очередь заявил, что если бы не действующий командующий Нацгвардией вместе с министром внутренних дел, то "Национальную гвардию просто стерли бы в бессмысленных штурмах".
- 10 мая 2025 года Министерство внутренних дел сообщило об отстранении шести должностных лиц Нацгвардии.
- Ряд украинских медиа, в частности ZN.ua, со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро 10 мая второй день подряд якобы проводит обыски в Нацгвардии.
- По неофициальным данным, обыски среди прочего могли состояться у командующего Нацгвардией Александра Пивненко.