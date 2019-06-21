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21.06.2019, 12:22

Национальный художественный музей: Здание АП непригодно для музея

Национальный художественный музей: Здание АП непригодно для музея - Фото
Администрация президента (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Музей уже много десятилетий нуждается в расширении, однако просто передать здание АП в их собственность - мало

Здание Администрации президента на улице Банковая абсолютно не отвечает музейным потребностям и чтобы адаптировать это здание, построенное в 1936-1939 годах, нужна целая программа трансформации, финансовое обеспечение. Об этом говорится в заявлении Национального художественного музея.

"Расширение Национального художественного музея должно стать проектом государственного значения – именно такую позицию руководство музея озвучило на встрече с президентом и его командой", - говорится также в сообщении.

При этом отмечается, что музей уже много десятилетий нуждается в расширении, для этого рассматривали варианты реконструкции и расширения существующего здания на улице Грушевского и создание рядом с правительственным кварталом на Институтской – музейного квартала.

20 июня сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса президента путем реорганизации Администрации президента и сокращения ее штата. 

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Теги: музей, администрация президента
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