Нацполиция заявила о разоблачении группы псевдоинвесторов, которые обманули иностранцев

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы

Задержание подозреваемых (Фото: Нацполиция)

Национальная полиция вместе с полицией Латвии разоблачили международную мошенническую схему, в которой обманывали клиентов под видом инвестиций в криптовалюту. Пострадали граждане Латвии, потерявшие более шести млн грн. Об этом сообщает Нацполиция.

По данным следствия, группа из четырех человек, в которую входили организатор и три исполнителя, начала действовать в 2022 году.

Участники группы создали фальшивые брокерские платформы, визуально напоминающие легальные трейдинговые сайты и разветвленную сеть кол-центров на территории Украины.

Как отмечает Нацполиция, фигуранты дела активно рекламировали псевдоинвестиционные сервисы в социальных сетях, а к потенциальным клиентам применяли "методы социальной инженерии", обещая получение сверхприбылей от инвестирования в криптовалюту.

Одновременно участники группировки склоняли их к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что давало контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.

Следователи установили, что общая сумма ущерба потерпевшим превышает 6 млн грн.

Чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как физические лица-предприниматели и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.

Следователи собрали цифровые доказательства противоправной деятельности, а также отследили движение виртуальных активов от кошельков потерпевших до конечных получателей.

В ходе следствия проведено более 30 обысков на территории нескольких регионов Украины по местам осуществления противоправной деятельности, проживания фигурантов дела, в транспортных средствах и т.д.

Изъята компьютерная техника, серверное оборудование, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты, флешнакопители, а также элитные автомобили, которые, как считают следователи, были приобретены на украденные средства. На изъятые ценности судом наложен арест.

Участникам схемы доложено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины в редакции, действовавшей до 11.08.2023).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. По ходатайствам следователей подозреваемым судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица.